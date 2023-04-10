Можуть готувати атаки. Окупанти активізували безпілотники вздовж фронту та узбережжя, – Гуменюк

Російські окупанти активізували роботу безпілотників вздовж лінії фронту та узбережжя, що може свідчити про підготовку до атак. Про це 10 квітня заявила представниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, якість російських безпілотників за рік повномасштабної війни погіршилася, що може бути результатом санкцій.

Однак вона зауважила, що недооцінювати ворога не можна.

"Безпілотники активні і збір інформації в цьому випадку говорить про те, що ворог вишукує нові способи ураження на дистанції. Вони збирають інформацію про те, яке ураження буде максимально ефективним. Саме активізація БПЛА вздовж лінії фронту та узбережжя говорить про те, що цілком імовірно можуть бути підготовлені якісь атаки", – висловилася Гуменюк.

Нагадаємо, раніше Наталія Гуменюк заявила про застосування окупантами авіації та безпілотників, якими ворог раніше тільки розвідував обстановку, а тепер прив’язує гранати й намагається влучити у великі скупчення людей. Зокрема, росіяни намагаються атакувати місця видачі гуманітарної допомоги.