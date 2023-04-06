"Це крок відчаю". Гуменюк пояснила застосування ворогом авіації з керованими бомбами

Застосування російськими окупантами авіації з керованими авіабомбами – це їхній крок відчаю. Про це заявила представниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що в окупантів залишається дедалі менше позицій, звідки вони можуть завдавати ураження по правому берегу Дніпра. Протягом 5 квітня зафіксовано 45 обстрілів Херсонщини й один обстріл Дніпровсько-Бузького лиману.

"Ворог продовжує натякати, що він ще щось там контролює, але ось такі поодинокі вилазки можуть собі тільки дозволити", – висловилася Гуменюк.

За її словами, зменшивши наземну потужність, росіяни застосовують авіацію і застосовують безпілотники, якими раніше тільки розвідували обстановку, а тепер прив’язують гранати й намагаються влучити у великі скупчення людей, зокрема, там, де відбувається видача гуманітарної допомоги.

При цьому Гуменюк підкреслила, що "коли окупанти вишукують нову тактику, ми завжди шукаємо до неї протидію".

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія використовує плануючі бомби, розкидуючи їх десятками по всій лінії розмежування з літаків Су-35 і Су-34. Він зазначив, що це нова загроза для українських військових.