"Это шаг отчаяния". Гуменюк объяснила применение врагом авиации с управляемыми бомбами

Применение российскими оккупантами авиации с управляемыми авиабомбами – это их шаг отчаяния. Об этом заявила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что у окупантов остается все меньше позиций, откуда они могут наносить поражение по правому берегу Днепра. В течение 5 апреля зафиксировано 45 обстрелов Херсонской области и один обстрел Днепровско-Бугского лимана.

"Враг продолжает намекать, что они еще что-то там контролируют, но вот такие единичные вылазки могут себе только позволить", – сказала Гуменюк.

По ее словам, уменьшив наземную мощность, россияне применяют авиацию и применяют беспилотники, которые ранее только разведывали обстановку, а теперь привязывают гранаты и пытаются попасть в большие скопления людей, в частности, там, где происходит выдача гуманитарной помощи.

При этом Гуменюк подчеркнула, что "когда оккупанты выискивают новую тактику, мы всегда ищем к ней противодействие".

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия использует планирующие бомбы, разбрасывая их десятками по всей линии разграничения из самолетов Су-35 и Су-34. Он отметил, что это новая угроза для украинских военных.