В России закончился стратегический запас точных ракет - Воздушные силы

Россия использовала стратегические запасы дальнобойных высокоточных ракет, но продолжает их пополнять.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

"Израсходован стратегический запас - не все, потому что сейчас скажут, что я заявил, что ракеты все израсходованы, нет - дальнобойных и высокоточных ракет, таких как крылатые ракеты Х-101, "Калибр", а также баллистических "Искандер-М", которые противник использовал с самого начала войны в разных целях", – сказал Игнат.

По его словам, наибольшее количество ракет (около 800) Россия использовала для ударов по инфраструктуре, топливно-энергетическому сектору.

Игнат отметил, что Россия будет и дальше накапливать ракеты, но это сделать непросто. Он сказал, что армия РФ использовала ракеты "на трансформаторные будки".

Напомним, ранее Игнат рассказал, что Россия использует планирующие бомбы, и сейчас реагировать Украине нечем.