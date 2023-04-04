У украинской ПВО появилась новая угроза

В воздушных силах рассказали об использовании Россией планирующих бомб.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил Юрия Игната.

По его данным, Россия забрасывает бомбы по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34, и эта тактика врага является новой угрозой для ПВО.

"Никакого затишья нет. Авиация врага, к сожалению, работает, и вчера не раз говорили в новостях, что начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров, до 70 км приблизительное расстояние. Противник применяет 10-15, до 20 бомб в день по всей линии разграничения с самолетов Су-35, Су-34, не входящих в зону поражения нашей ПВО, и это для нас новая такая угроза, на которую нужно оперативно реагировать", - рассказал он.

Но, по словам Игната, реагировать пока Украине нечем: нужны дальнобойные системы и средства ПВО, такие как Patriot, истребители, которые могут применять ракеты класса "воздух - воздух" на больших расстояниях.

Напомним, ночью 4 апреля российские оккупанты атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Противовоздушная оборона сбила 14 из 17 "шахедов".