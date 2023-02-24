Воздушные силы объявили набор для обучения на новых системах ПВО: как стать курсантом

Воздушные силы ВСУ объявили набор курсантов для обучения на перспективные зенитные ракетные системы IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T и другие.

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Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

Отмечается, что подразделения противовоздушной обороны уже получили на вооружение одни из самых современных зенитных ракетных комплексов в мире – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard и другие. На очереди – Patriot и SAMP/T.

"Именно поэтому Воздушным силам нужны мотивированные защитники и защитницы, способные овладеть этим оружием и стать на оборону страны. Это площадка для перспективной и высокооплачиваемой службы. Чтобы стать одним из тех, кого украинцы называют "богами ПВО", нужно лишь приложить немного усилий", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах объяснили, что стать профессиональным защитником неба можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Пока военный вуз рассредоточен по всей Украине, но процесс обучения продолжается и в Украине, и за рубежом. Отмечается, что в период военного времени у молодежи есть возможность поступить в университет по упрощенной процедуре.

В настоящее время военные и преподаватели проходят соответствующее обучение по эксплуатации и боевому применению современных ЗРК в нескольких странах Европы и США, но вскоре придет время, когда специалистов по управлению сложными системами ПВО будут готовить в Украине.

Напомним, Франция и Италия договорились передать Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T-MAMBA.