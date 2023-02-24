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Повітряні сили оголосили набір для навчання на нових системах ППО: як стати курсантом
Повітряні сили ЗСУ оголосили набір курсантів для навчання на перспективні зенітні ракетні системи IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T та інші.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.
Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони уже отримали на озброєння одні із найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard та інші. На черзі – Patriot та SAMP/T.
"Саме тому Повітряним силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни. Це майданчик для перспективної і високооплачуваної служби. Щоб стати одним із тих, кого українці називають "богами ППО", потрібно лише докласти трохи зусиль", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Повітряних силах пояснили, що стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Наразі військовий виш розосереджений по всій Україні, але процес навчання триває і в Україні, і за кордоном. Зазначається, що в період воєнного часу молодь має можливість вступити до університету за спрощеною процедурою.
Наразі військові та й викладачі проходять відповідне навчання із експлуатації та бойового застосування сучасних ЗРК в кількох країнах Європи та США, але незабаром настане той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні.
Нагадаємо, Франція та Італія домовилися передати Україні системи протиповітряної оборони SAMP/T-MAMBA.