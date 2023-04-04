У української ППО з’явилася нова загроза

В Повітряних силах розповіли про використання Росією плануючих бомб.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву речника Командування Повітряних сил Юрія Ігната.

За його даними, Росія закидує бомби їх по декілька десятків в день по всій території розмежування з літаків Су-35 і Су-34, й ця тактика ворога є новою загрозою для ППО.

"Ніякого затишшя немає. Авіація ворога, на жаль, працює, і вчора не раз говорили в новинах, що почали застосовувати бомби плануючі, які можуть летіти десятки кілометрів, до 70 км приблизна відстань. Противник застосовує 10-15, до 20 бомб за день по всій лінії розмежування з літаків Су-35, Су-34, що не входять в зону ураження нашої ППО, і це є для нас нова така загроза, на яку треба оперативно реагувати", - розповів він.

Але, за словами Ігната, реагувати наразі Україні не має чим: потрібні далекобійні системи і засоби ППО, такі як Patriot, винищувачі, які можуть застосовувати ракети класу "повітря - повітря" на великих відстанях.

Нагадаємо, уночі 4 квітня російські окупанти атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Протиповітряна оборона збила 14 з 17 "шахедів".