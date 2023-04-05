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У Росії закінчився стратегічний запас точних ракет – Повітряні сили
Росія використала стратегічні запаси далекобійних високоточних ракет, але продовжує їх поповнювати.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.
"Витрачено стратегічний запас - не всі, тому що зараз скажуть, що я заявив, що ракети всі витрачені, ні - далекобійних і високоточних ракет, таких як крилаті ракети Х-101, "Калібр", а також балістичних "Іскандер-М", які противник використовував від самого початку війни в різних цілях", - сказав Ігнат.
З його слів, найбільшу кількість ракет (близько 800) Росія використовувала для ударів по інфраструктурі, паливно-енергетичному сектору.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Ігнат зазначив, що Росія буде й далі накопичувати ракети, але це зробити непросто. Він сказав, що армія РФ використовувала ракети "на трансформаторні будки".
Нагадаємо, раніше Ігнат розповів, що Росія використовує плануючі бомби, й наразі реагувати Україні немає чим.