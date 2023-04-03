Росія запускає дрони з півничного напрямку – Повітряні сили

Російські військові все частіше атакують Україну за допомогою дронів-каміказде, які запускають з північного напрямку.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на речника командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Зазвичай це Брянська область, район аеродрому Сеща. Запускається невеликими партіями по 10-15 БПЛА цього типу. Так вони виявляють слабкі місця нашої ППО завдяки різним джерелам і виснажують нашу ППО, бо ми витрачаємо на них зенітні ракети", - сказав він.

Речник зазначив, що збиттям дронів, зокрема, займаються мобільні вогневі групи, у яких на озброєнні перебувають гармати та ПЗРК. Він підкреслив, що збивати цілі вночі складно, тому на озброєння мобільних груп від держави та волонтерів надходять прилади нічного бачення, тепловізори та прожектори, які допомагають у роботі.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що Росія покладається на Іран щодо військової та технологічної підтримки вторгнення в Україну. Тегеран, ймовірно, може почати ще активніше надавати зброю Москві.