Россия запускает дроны с северного направления

Российские военные все чаще атакуют Украину с помощью дронов-камиказде, запускаемых с северного направления.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на представителя командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Обычно это Брянская область, район аэродрома Сеща. Запускается небольшими партиями по 10-15 БПЛА этого типа. Так они обнаруживают слабые места нашей ПВО благодаря разным источникам и истощают нашу ПВО, потому что мы тратим на них зенитные ракеты", - сказал он.

Спикер отметил, что сбитием дронов, в частности, занимаются мобильные огневые группы, в которых на вооружении находятся пушки и ПЗРК. Он подчеркнул, что сбивать цели ночью сложно, поэтому на вооружение мобильных групп от государства и волонтеров поступают приборы ночного видения, тепловизоры и прожекторы, помогающие в работе.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Россия полагается на Иран в отношении военной и технологической поддержки вторжения в Украину. Тегеран, вероятно, может начать еще более активно предоставлять оружие Москве.