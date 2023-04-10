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Могут готовить атаки. Оккупанты активизировали беспилотники вдоль фронта и побережья, – Гуменюк

Наталья Гуменюк
Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: скриншот

Российские оккупанты активизировали работу беспилотников вдоль линии фронта и побережья, что может свидетельствовать о подготовке к атакам. Об этом 10 апреля заявила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, качество российских беспилотников за год полномасштабной войны ухудшилось, что может стать результатом санкций.

Однако она отметила, что недооценивать врага нельзя.

"Беспилотчики активны и сбор информации в этом случае говорит о том, что враг выискивает новые способы поражения на дистанции. Они собирают информацию о том, какое поражение будет максимально эффективным. Именно активизация БПЛА вдоль линии фронта и побережья говорит о том, что вполне вероятно могут быть подготовлены какие-то атаки", – высказалась Гуменюк.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк заявила о применении оккупантами авиации и беспилотников, которыми враг раньше только разведывал обстановку, а теперь привязывает гранаты и пытается попасть в большие скопления людей. В частности, россияне пытаются атаковать места выдачи гуманитарной помощи.