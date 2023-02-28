Поворозник розповів про плани Києва та військових, якщо РФ наважиться наступати на столицю

На тлі чуток про ймовірні наміри Росії наступати на Київ перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю "Укрінформ" розповів про план на випадок такого сценарію.

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За його словами, на сьогодні проходять навчання із захисту української столиці. Також є відповідні плани і напрацювання.

Що стосується оповіщення людей, для цього теж є інформативна система – це працівники комунальних служб, засоби масової інформації.

"Джерел на сьогодні для цього достатньо. Я сподіваюсь, що в нас такого більше не буде (йдеться про повторний наступ на столицю, - ред.)", - наголосив Паворознюк.

Він додав, що ці плани є не тільки на випадок війни.

"Такі плани передбачаються і розробляються на будь-які випадки техногенних або інших катастроф", - каже заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що в КМДА розповіли, скільки відновлено багатоквартирних і приватних будинків у Києві.