Поворозник рассказал о планах Киева и военных, если РФ решит наступать на столицу

На фоне слухов о предполагаемых намерениях России наступать на Киев первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью "Укринформу" рассказал о плане на случай такого сценария.

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По его словам, на сегодняшний день проходят учения по защите украинской столицы. Также есть соответствующие планы и разработки.

Что касается оповещения людей, для этого тоже есть информативная система – это работники коммунальных служб, СМИ.

"Источников на сегодняшний день для этого достаточно. Я надеюсь, что у нас такого больше не будет (речь идет о повторном наступлении на столицу, - ред.)", - подчеркнул Паворозник.

Он добавил, что эти планы есть не только в случае войны.

"Такие планы предусматриваются и разрабатываются на любые случаи техногенных или других катастроф", – говорит замглавы КГГА.

Напомним, что в КГГА рассказали, сколько восстановлено многоквартирных и частных домов в Киеве.