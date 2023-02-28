В КМДА розповіли, скільки відновлено багатоквартирних і приватних будинків у Києві

Відновлювальні роботи постраждалих від обстрілів багатоквартирних і приватних будинків у Києві будуть завершені у першому півріччі цього року.

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Про це в інтерв'ю "Укрінформ" розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За словами Поворозника, 11 багатоквартирних і приватних будинків у Києві вже відновлено минулого року. Це будинки, які найбільше постраждали від обстрілів.

Ще над декількома ведуться роботи. Планується, що відновлювальні роботи будуть завершені у першому півріччі цього року.

Заступник голови КМДА додав, що зараз вирішується питання з будинком на вулиці Жилянській, де постраждало 14 чи 18 квартир. За його словами, будинок, за попереднім оглядом, не підлягає відновленню.

"Всі решта – будинки, які були розбиті, вони всі відновлюються, усі повертаються до звичного функціонування", - каже Микола Поворозник.

Нагадаємо, що парламент підтримав законопроект про відшкодування зруйнованого та пошкодженого людям житла.