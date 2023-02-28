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В КГГА рассказали, сколько восстановлено многоквартирных и частных домов в Киеве
Восстановительные работы пострадавших от обстрелов многоквартирных и частных домов в Киеве будут завершены в первом полугодии этого года.
Об этом в интервью "Укринформу" рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По словам Поворозника, 11 многоквартирных и частных домов в Киеве уже восстановлено в прошлом году. Это дома, наиболее пострадавшие от обстрелов.
Еще над несколькими ведутся работы. Планируется, что восстановительные работы будут завершены в первом полугодии этого года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Замглавы КГГА добавил, что сейчас решается вопрос с домом на улице Жилянской, где пострадали 14 или 18 квартир. По его словам, здание, по предварительному осмотру, не подлежит восстановлению.
"Все остальные – разбитые дома, они все восстанавливаются, все возвращаются к привычному функционированию", - говорит Николай Поворозник.
Напомним, что парламент поддержал законопроект о возмещении разрушенного и поврежденного жилья.