В КГГА рассказали, сколько восстановлено многоквартирных и частных домов в Киеве

Восстановительные работы пострадавших от обстрелов многоквартирных и частных домов в Киеве будут завершены в первом полугодии этого года.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По словам Поворозника, 11 многоквартирных и частных домов в Киеве уже восстановлено в прошлом году. Это дома, наиболее пострадавшие от обстрелов.

Еще над несколькими ведутся работы. Планируется, что восстановительные работы будут завершены в первом полугодии этого года.

Замглавы КГГА добавил, что сейчас решается вопрос с домом на улице Жилянской, где пострадали 14 или 18 квартир. По его словам, здание, по предварительному осмотру, не подлежит восстановлению.

"Все остальные – разбитые дома, они все восстанавливаются, все возвращаются к привычному функционированию", - говорит Николай Поворозник.

Напомним, что парламент поддержал законопроект о возмещении разрушенного и поврежденного жилья.