Росія посилює поліцейський режими в Запорізькій області – Генштаб ЗСУ

Окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області: зокрема, в трьох населених пунктах загарбники заборонили в’їзд цивільним особам без місцевої реєстрації.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 2 травня.

Минулої доби Росія завдала 19 ракетних ударів (ППО успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдала 17 авіаційних ударів, здійснила 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені з числа мирного населення, серед них є діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках - відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, ЗСУ тримають оборону.

На волинському та поліському напрямках ознак формування ворогом наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках протягом доби ворог завдав авіаудару керованими авіабомбами по населеному пункту Лизунівка Чернігівської області, загинула дитина. Обстріляв 15 населених пунктів в Чернігівської, Сумської області й Харківській областях.

На куп’янському напрямку ворог не наступав. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 7 населених пунктів в Харківській області.

На лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки. Завдали авіаудару по 3 населеним пунктам. Артилерійських обстрілів противника зазнали 3 населених пункти в Луганській області та 2 на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог продовжує наступ, тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Завдав авіаційного удару по Бахмуту та Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали 11 населених пунктів в Донецькій області.

На авдіївському напрямку противник наступав в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Завдав авіаудару по Авдіївці. Обстріляв 4 населених пункти в Донецькій області.

На мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів зазнала також Георгіївка на Донеччині.

На шахтарському напрямку наступ не проводився. Росія обстріляла 3 населених пункти Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілюють населені пункти. Серед них 3 в Донецькій області; 9 на Запоріжжі; 1 в Дніпропетровській області, а також 12 населених пунктів та місто Херсон.

У Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів, на відміну від стійкого зв’язку національних операторів України. Місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, яке завдають ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу знищила 3 російських зенітно-ракетних комплекси та завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресора РФ активно повідомляє про ракетні удари по території України, щоби знизити рівень занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо майбутнього українського контрнаступу, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).