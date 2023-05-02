Россия усиливает полицейский режим в Запорожской области – Генштаб ВСУ

Оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Запорожской области: в частности, в трех населенных пунктах захватчики запретили въезд гражданским лицам без местной регистрации.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 2 мая.

За прошедшие сутки Россия нанесла 19 ракетных ударов (ПВО успешно уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), нанесла 17 авиационных ударов, совершила 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые из числа мирного населения, среди них дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения врагом ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях - отражена 41 атака противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, ВСУ держат оборону.

На волынском и полесском направлениях признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено.

На северском и слобожанском направлениях в течение суток враг нанес авиаудары управляемыми авиабомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок. Обстрелял 15 населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

На купянском направлении враг не наступал. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 7 населенных пунктов в Харьковской области.

На лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанесли авиаудар по 3 населенным пунктам. Артиллерийским обстрелам противника подверглись 3 населенных пункта в Луганской области и 2 в Донецкой области.

На бахмутском направлении враг продолжает наступление, продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиационный удар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали 11 населенных пунктов в Донецкой области.

На авдеевском направлении противник наступал в районах населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиаудар по Авдеевке. Обстрелял 4 населенных пункта в Донецкой области.

На марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглась также Георгиевка Донецкой области.

На шахтерском направлении наступление не производилось. Россия обстреляла 3 населенных пункта Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреливают населенные пункты. Среди них 3 в Донецкой области; 9 в Запорожье; 1 в Днепропетровской области, а также 12 населенных пунктов и Херсон.

В Горностаевке Херсонской области отмечаются значительные проблемы с сотовой связью российских операторов в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины. Местное командование российских оккупационных войск данный факт объясняет результатами поражения, которое наносят ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки уничтожила 3 российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 состав горюче-смазочных материалов врага.

Напомним, министерство обороны страны-агрессора РФ активно сообщает о ракетных ударах по территории Украины, чтобы снизить уровень беспокойства в российском информационном пространстве по поводу будущего украинского контрнаступления, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).