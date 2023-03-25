Ще потрібен аналіз. У ЗСУ відреагували на заяви про виснаження сил окупантів під Бахмутом

Інформацію розвідки Великої Британії щодо сповільнення наступу російських окупантів в районі Бахмута Донецької області ще необхідно уточнити. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону 25 березня.

"Це ще потребує аналізу [...] Сьогодні на Бахмутському напрямку було 18 боєзіткнень, ще нещодавно їх було від 30 до 50. Але це потребує детальнішого аналізу і, я думаю, найближчий тиждень це покаже", – висловився він.

За словами Череватого, наразі Бахмут залишається епіцентром бойових дій і напрямком головного удару з боку противника.

Також він розповів, що за поточну добу окупанти 178 разів відкривали артилерійський вогонь й завдали пʼять авіаударів. Лише в районі самого Бахмута відбулося 40 обстрілів і 16 боєзіткнень. При цьому 182 окупанта було ліквідовано, ще 218 загарбників поранені.

Нагадаємо, про послаблення російського наступу на Бахмут Міністерство оборони Великої Британії повідомило 22 березня. За даними розвідки країни, українські війська розпочали локальну контратаку, а деякі російські підрозділи були передислоковані.

А в звіті, опублікованому вранці 25 березня, йшлося про те, що російський штурм майже застопорився. У британській розвідці зазначили, що це результат надзвичайного виснаження сил РФ. Однак великі втрати зазнали й українські військові при обороні.