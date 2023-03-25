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Еще нужен анализ. В ВСУ отреагировали на заявления об истощении сил окупантов под Бахмутом
Информацию разведки Великобритании о замедлении наступления российских окупантов в районе Бахмута Донецкой области еще необходимо уточнить. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона 25 марта.
"Это еще нуждается в анализе [...] Сегодня на Бахмутском направлении было 18 боестолкновений, еще недавно их было от 30 до 50. Но это требует более детального анализа и, я думаю, ближайшая неделя это покажет", – высказался он.
По словам Череватого, сейчас Бахмут остается эпицентром боевых действий и направлением главного удара со стороны противника.
Также он рассказал, что за текущие сутки оккупанты 178 раз открывали артиллерийский огонь и нанесли пять авиаударов. Только в районе самого Бахмута произошло 40 обстрелов и 16 боестолкновений. При этом 182 оккупанта были ликвидированы, еще 218 захватчиков ранены.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, об ослаблении российского наступления на Бахмут Министерство обороны Великобритании сообщило 22 марта. По данным разведки страны, украинские войска приступили к локальной контратаке, а некоторые российские подразделения были передислоцированы.
А в отчете, опубликованном утром 25 марта, говорилось, что российский штурм почти застопорился. В британской разведке отметили, что это результат чрезвычайного истощения сил РФ. Однако большие потери понесли и украинские военные при обороне.