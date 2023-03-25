Еще нужен анализ. В ВСУ отреагировали на заявления об истощении сил окупантов под Бахмутом

Информацию разведки Великобритании о замедлении наступления российских окупантов в районе Бахмута Донецкой области еще необходимо уточнить. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона 25 марта.

"Это еще нуждается в анализе [...] Сегодня на Бахмутском направлении было 18 боестолкновений, еще недавно их было от 30 до 50. Но это требует более детального анализа и, я думаю, ближайшая неделя это покажет", – высказался он.

По словам Череватого, сейчас Бахмут остается эпицентром боевых действий и направлением главного удара со стороны противника.

Также он рассказал, что за текущие сутки оккупанты 178 раз открывали артиллерийский огонь и нанесли пять авиаударов. Только в районе самого Бахмута произошло 40 обстрелов и 16 боестолкновений. При этом 182 оккупанта были ликвидированы, еще 218 захватчиков ранены.

Напомним, об ослаблении российского наступления на Бахмут Министерство обороны Великобритании сообщило 22 марта. По данным разведки страны, украинские войска приступили к локальной контратаке, а некоторые российские подразделения были передислоцированы.

А в отчете, опубликованном утром 25 марта, говорилось, что российский штурм почти застопорился. В британской разведке отметили, что это результат чрезвычайного истощения сил РФ. Однако большие потери понесли и украинские военные при обороне.