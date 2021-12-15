СМИ заподозрили замминистра внутренних дел Енина в коррупции и кумовстве

В Министерстве внутренних дел Украины после смены руководства и с приходом первого заместителя министра Евгения Енина расцвела коррупция и кумовство, все схемы лично курирует первый замминистра. Об этом говорится в публикации издания “Вести”.

"История с Александром Гогилашвили покажется вам цветочками. Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, судя по всему, самый офигевший среди всех нынешних чиновников, потому что развернуть одновременно несколько таких масштабных коррупционных схем, о которых пишут коллеги - нужно иметь очень много наглости и уверенности в собственной непогрешимости. Общение с контрабандистами, поборы с подчинённых в регионах, крышевание игорного бизнеса, лес, земля, нефтепродукты, добыча песка", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Енин лично подбирал кадры, расставив на ключевые посты подконтрольных людей.

"Важно, что предварительно Енин расставил по ключевым позициям кучу своих кумовей и друзей детства, соратников и однокашников. Чего только стоят глава департамента внутренней безопасности Нацполиции Евгений Пикалов, первый замначальника ДСР Алексей Елхин, первый замглавы Нацполиции Михаил Кузнецов и глава ДСР Валентин Копаев, которые полностью выполняют распоряжения исключительно замминистра", - подчеркивается в публикации.

В подтверждение данной информации издание приводит слова бывших сослуживцев Е.Енина.

"Он всю жизнь проработал исключительно на чиновнических должностях "второго плана" - заместителем в МИДе, Офисе генпрокурора и других структурах. Однако люди, знавшие Енина и в тех местах, утверждают, что Монастырский имел ввиду совсем другой опыт - а именно опыт выстраивания коррупционных схем и "откатных" механизмов. "Если и есть в министерстве кто-то, кто также сильно любит грязные деньги и крючковатые схемы, то это как раз Евгений Владимирович. Поэтому если Монастырский собирался немного заработать в своем кресле, то выбрал для этого совершенно безальтернативную кандидатуру", - говорит один из бывших коллег Енина по предыдущим местам работы. И, судя по информации, которую публикуют коллеги, у нас нет поводов ему не верить", - подчеркивается в сообщении.