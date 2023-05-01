"Територія всеосяжного рабства". Данілов назвав причини, чому українці хочуть зникнення Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав причини, через які українці вважають, що Росія має зникнути в її сучасному вигляді та в сучасних кордонах.

Про це він написав в Facebook.

"Там, де доля України перетинається з Росією, - це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань. Все, чого торкається Росія, перетворюється на смерть, гниль і бруд", - так сформулював першу причину секретар РНБО.

Другою причиною він назвав те, що протягом століть російське утворення реалізовувало продуману і цілеспрямовану політику нищення України - мови, культури, історії.

Наступною - ненависть до всього українського, яка лежить в основі "людожерської ідеології "руського миру".

"Остаточне вирішення" українського питання - це не що інше, як національна ідея Росії. Незалежна і вільна Україна - це історичний вирок для Росії як країни, держави, імперії, яка не змогла повноцінно стати ні першим, ні другим, ні третім", - так Данілов окреслив четверту та п'яту причини.

За його словами, Росія - це:

Територія всеосяжного рабства і насильства як норми. Домінування покірного людського стада без почуття гідності та самоповаги. Утворення, яке всім своїм існуванням довело, що може жити тільки знаходячись по коліна у своїй або чужій крові. Те, що не реформується і не лікується. Рабство як норма, свобода як відхилення. "Еліта" в ролі дворових холопів у Господаря, без позиції, принципів і гордості. Керманичі з психічними розладами - комплексами неповноцінності, манії величі та переслідування. Поневолені країни і народи Кавказу, Сибіру, Уралу, Півдня, Далекого Сходу. Знищені мови і культури колонізованих народів. Стерта з пам’яті історія про спротив колонізації та зросійщенню. Колективна відповідальність і вина за злочини путінізма проти України.

"Так виглядає справжнє обличчя російського нацизму!", - підсумував він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що сумніваються у достовірності інформації про те, що Україна змінила військові плани через "злив" секретних документів США, про що раніше повідомляв телеканал CNN.