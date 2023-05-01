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Політика
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"Територія всеосяжного рабства". Данілов назвав причини, чому українці хочуть зникнення Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Fаcebook політика
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Fаcebook політика

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав причини, через які українці вважають, що Росія має зникнути в її сучасному вигляді та в сучасних кордонах.

Про це він написав в Facebook.

"Там, де доля України перетинається з Росією, - це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань. Все, чого торкається Росія, перетворюється на смерть, гниль і бруд", - так сформулював першу причину секретар РНБО.

Другою причиною він назвав те, що протягом століть російське утворення реалізовувало продуману і цілеспрямовану політику нищення України - мови, культури, історії. 

Наступною - ненависть до всього українського, яка лежить в основі "людожерської ідеології "руського миру".

"Остаточне вирішення" українського питання - це не що інше, як національна ідея Росії. Незалежна і вільна Україна - це історичний вирок для Росії як країни, держави, імперії, яка не змогла повноцінно стати ні першим, ні другим, ні третім", - так Данілов окреслив четверту та п'яту причини.

За його словами, Росія - це:

  1. Територія всеосяжного рабства і насильства як норми.
  2. Домінування покірного людського стада без почуття гідності та самоповаги.
  3. Утворення, яке всім своїм існуванням довело, що може жити тільки знаходячись по коліна у своїй або чужій крові.
  4. Те, що не реформується і не лікується.
  5. Рабство як норма, свобода як відхилення.
  6. "Еліта" в ролі дворових холопів у Господаря, без позиції, принципів і гордості.
  7. Керманичі з психічними розладами - комплексами неповноцінності, манії величі та переслідування.
  8. Поневолені країни і народи Кавказу, Сибіру, Уралу, Півдня, Далекого Сходу.
  9. Знищені мови і культури колонізованих народів. Стерта з пам’яті історія про спротив колонізації та зросійщенню.
  10. Колективна відповідальність і вина за злочини путінізма проти України. 

"Так виглядає справжнє обличчя російського нацизму!", - підсумував він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що сумніваються у достовірності інформації про те, що Україна змінила військові плани через "злив" секретних документів США, про що раніше повідомляв телеканал CNN.

Автор:
Ніна Комащенко