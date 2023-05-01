- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
"Территория всеобъемлющего рабства". Данилов назвал причины, почему украинцы хотят исчезновения России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал причины, почему украинцы считают, что Россия должна исчезнуть в ее современном виде и в современных границах.
Об этом он написал в Facebook.
"Там, где судьба Украины пересекается с Россией, - это всегда история миллионов жертв, убийств и страданий. Все, чего касается Россия, превращается в смерть, гниль и грязь", - так сформулировал первую причину секретарь СНБО.
Второй причиной он назвал то, что на протяжении веков российское образование реализовало продуманную и целенаправленную политику уничтожения Украины – языка, культуры, истории.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Следующей – ненависть ко всему украинскому, которая лежит в основе "людоедской идеологии "русского мира".
"Окончательное решение" украинского вопроса – это не что иное, как национальная идея России. Независимая и свободная Украина – это исторический приговор для России как страны, государства, империи, которая не смогла полноценно стать ни первым, ни вторым, ни третьим", - так Данилов очертил четвертую и пятую причину.
По его словам, Россия – это:
- Территория всеобъемлющего рабства и насилия как нормы.
- Доминирование смиренного человеческого стада без чувства достоинства и самоуважения.
- Образование, которое всем своим существованием доказало, что может жить только находясь по колено в своей или чужой крови.
- То, что не реформируется и не лечится.
- Рабство как норма, свобода как отклонение.
- "Элита" в роли дворовых холопов у Хозяина, без позиции, принципов и гордости.
- Вожди с психическими расстройствами - комплексами неполноценности, маниями величия и преследования.
- Порабощенные страны и народы Кавказа, Сибири, Урала, Юга, Дальнего Востока.
- Уничтоженные языки и культуры колонизированных народов. Стерта из памяти история о сопротивлении колонизации и русификации.
- Коллективная ответственность и вина за преступления путинизма против Украины.
"Так выглядит подлинное лицо российского нацизма!", - подытожил он.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что сомневаются в достоверности информации о том, что Украина изменила военные планы из-за "слива" секретных документов США, о чем ранее сообщал телеканал CNN.