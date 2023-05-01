"Территория всеобъемлющего рабства". Данилов назвал причины, почему украинцы хотят исчезновения России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал причины, почему украинцы считают, что Россия должна исчезнуть в ее современном виде и в современных границах.

Об этом он написал в Facebook.

"Там, где судьба Украины пересекается с Россией, - это всегда история миллионов жертв, убийств и страданий. Все, чего касается Россия, превращается в смерть, гниль и грязь", - так сформулировал первую причину секретарь СНБО.

Второй причиной он назвал то, что на протяжении веков российское образование реализовало продуманную и целенаправленную политику уничтожения Украины – языка, культуры, истории.

Следующей – ненависть ко всему украинскому, которая лежит в основе "людоедской идеологии "русского мира".

"Окончательное решение" украинского вопроса – это не что иное, как национальная идея России. Независимая и свободная Украина – это исторический приговор для России как страны, государства, империи, которая не смогла полноценно стать ни первым, ни вторым, ни третьим", - так Данилов очертил четвертую и пятую причину.

По его словам, Россия – это:

Территория всеобъемлющего рабства и насилия как нормы. Доминирование смиренного человеческого стада без чувства достоинства и самоуважения. Образование, которое всем своим существованием доказало, что может жить только находясь по колено в своей или чужой крови. То, что не реформируется и не лечится. Рабство как норма, свобода как отклонение. "Элита" в роли дворовых холопов у Хозяина, без позиции, принципов и гордости. Вожди с психическими расстройствами - комплексами неполноценности, маниями величия и преследования. Порабощенные страны и народы Кавказа, Сибири, Урала, Юга, Дальнего Востока. Уничтоженные языки и культуры колонизированных народов. Стерта из памяти история о сопротивлении колонизации и русификации. Коллективная ответственность и вина за преступления путинизма против Украины.

"Так выглядит подлинное лицо российского нацизма!", - подытожил он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что сомневаются в достоверности информации о том, что Украина изменила военные планы из-за "слива" секретных документов США, о чем ранее сообщал телеканал CNN.