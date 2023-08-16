У Фінляндії буде створено найбільший в Європі стратегічний запас на випадок ядерних надзвичайних ситуацій

Фінляндія створить найбільший в ЄС стратегічний резерв запасів, де зберігатимуться різні матеріали на випадок надзвичайних ситуацій, пов’язаних з хімічними, біологічними, радіологічними або ядерними (ХБРЯ) загрозами, оскільки вторгнення військ Москви в Україну показало можливі ризики.

Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ країни.

Для цього Фінляндія отримала 242 млн євро фінансування від Комісії ЄС.

У сховищі зберігатиметься захисне і вимірювальне обладнання, детектори, швидкі тести та ліки та вакцини, оскільки у планах також враховуються пандемії. Перелік матеріалів, які будуть накопичуватися, включає майже сотню окремих позицій, і майже на всі вони підготовлені детальні описи для конкурсних торгів.

"Хімічні, біологічні, радіологічні чи ядерні загрози є більш імовірними через поточну глобальну ситуацію, і це також мотивує Європейську комісію. Це також пов’язано з вторгненням Росії в Україну", – сказала в інтерв’ю Тар’я Рантала, керівник проекту.

Ці спільні можливості ЄС призначені для готовності до аварій, на які жодна країна не може повністю відреагувати самостійно за допомогою внутрішніх ресурсів.

Стратегічні резерви, які будуть створені, є частиною Механізму цивільного захисту ЄС, центром якого є Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) у Брюсселі. ERCC координує запити про допомогу з усього світу, хоча він надає пріоритет державам-членам ЄС і сусіднім країнам.

Метою проекту є досягнення попередніх настанов до кінця 2023 року стосовно управління, розподілу та використання спільних стратегічних резервів ЄС після завершення пілотної фази, яка очікується наприкінці 2026 року.

Хоча подібні запаси також створюються у Франції, Польщі та Хорватії, створення у Фінляндії є найбільшим, охоплюючи як захисні, так і медичні матеріали в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Ідея також полягає в тому, щоб місцеві органи влади розширювали свої навички, а ЄС очікує, що Фінляндія надасть новаторські знання та досвід, коли вона до кінця 2023 року розробить інструкції щодо управління та розгортання стратегічних резервів блоку.

Нагадаємо, раніше Збройні сили України та Головне управління розвідки неодноразово попереджали про можливу підготовку росіянами провокацій на захопленій Запорізькій АЕС.

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