Росіяни готують провокацію на Курській АЕС (ДОКУМЕНТИ)

Росіяни готують провокацію на Курській атомній електростанції й розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними підпілля в Курської області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС.

"Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр. Відповідні документи потрапили у розпорядження Центру національного спротиву", - повідомляють в ЦНС.

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська 435 тис.

"Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про “обраність” тих, хто попав в список", - зауважують в ЦНС.

Зокрема людей планують вивозити з Курську та околиць на північ області до населених пунктів:

Жєлєзногорскій;

Большое Солдатскоє;

Щігри;

Горшечноє.

В ЦНС наголошують, що Сили оборони України діють виключно на території України й не планують ніяких атак на атомні станції.

"Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС", - підкреслюють в ЦНС.

Зауважимо, в українській розвідці повідомляли, що окупанти зберігають іранські дрони і балістичні ракети на території Курської АЕС.

Раніше Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі.