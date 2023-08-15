Россияне готовят провокацию на Курской АЭС (ДОКУМЕНТЫ)

Россияне готовят провокацию на Курской атомной электростанции и разработали план эвакуации населения на случай радиоактивного загрязнения.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным подполья в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии на АЭС.

"Для этого местные власти поставили задачу создать транспортный реестр. Соответствующие документы попали в распоряжение Центра национального сопротивления", - сообщают в ЦНС.

В общей сложности эвакуировать планируют от 21 до 57 тысяч человек, при том, что население области более 1 млн человек, а самого Курска 435 тыс. человек.

"То есть речь о 5% от населения областей, что свидетельствует об избранности тех, кто попал в список", - отмечают в ЦНС.

В частности, людей планируют вывозить из Курска и окрестностей на север области в населенные пункты:

Железногорский;

Большое Солдатское;

Щегры;

Горшечное.

В ЦНС отмечают, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины и не планируют никаких атак на атомные станции.

"Эта провокация необходима самим россиянам, чтобы отвлечь мир от захвата ЗАЭС", - подчеркивают в ЦНС.

Отметим, в украинской разведке сообщалось, что оккупанты хранят иранские дроны и баллистические ракеты на территории Курской АЭС .

Ранее Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.