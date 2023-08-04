СБУ встановила, що РФ хоче використати "вагнерівців" для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України (ВІДЕО)

Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових збройних сил РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом "вагнерівців".

"Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе "українських диверсантів". У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави", - підкреслили в СБУ.

Зазначається, що інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел.

Зокрема, зі свідчень російського військовослужбовця, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку.

Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого рашиста.

"Серед іншого встановлено, що раніше він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на півдні України, а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до Білорусі як учасник приватної військової компанії "Вагнер"", - зауважують в СБУ.

Уже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об’єкта та окрему інформацію щодо операції.

"Служба безпеки застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України. Кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими Силами безпеки та оборони", - підкреслили у відомстві.

Зауважимо, 20 липня Міністерство оборони Білорусі оголосило про організацію спільних навчань білоруських спецпризначенців із бойовиками ПВК "Вагнер". Відповідні заходи вирішили провести на полігоні, який розташований поблизу кордону з Польщею.

Рівень загрози від "вагнерівців" для України та Польщі

Що стосується оцінки загрози від "вагнерівців", то президент Польщі Анджей Дуда раніше називав присутність Пригожина й бойовиків у Білорусі "дуже серйозною і тривожною проблемою", яка вимагає жорсткої відповіді НАТО.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський звертав увагу на те, що контингент "вагнерівців" у Білорусі буде не дуже великий. Багатьох членів ПВК ліквідували українські військові.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що бойовики ПВК "Вагнер" у Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України. Наразі немає жодних ознак того, що бойовики мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу.

"Вагнерівці" в Білорусі: як Лукашенко пригрозив Польщі

23 липня Олександр Лукашенко заявив, що бойовики ПВК "Вагнер", які перебувають у Білорусі після спроби заколоту в РФ, "напрягають" його і хочуть на "екскурсію у Варшаву і Жешув".

"Нас почали "напрягати" вагнерівці. Просяться на захід: "Дозвольте нам!" Я говорю: "Вам навіщо на захід туди?". Ми ж контролюємо, що відбувається. "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува", – розповідав він.

Кілька днів потому український Центр нацспротиву повідомив, що в район Сувальського коридору прибули 100 "вагнерівців" для організацій провокацій на кордоні білорусі з Польщею та Литвою. За даними Центру, під виглядом білоруських службовців бойовики планують супроводжувати біженців у спробах перетнути кордон.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також сказав про наявність такої інформації, назвавши це "кроком до подальшого гібридного нападу на польську територію".

1 серпня два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону порушили повітряний простір Польщі. Перетин кордону відбувався в районі Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнювало виявлення радарними системами.