СБУ установила, что РФ хочет использовать "вагнеровцев" для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных РФ и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев".

"Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь "украинскими диверсантами". В совершенном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против нашего государства", - подчеркнули в СБУ.

Отмечается, что информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников.

В частности, из свидетельств российского военнослужащего, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении.

Также киберспециалисты СБУ возобновили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленника.

"Среди прочего установлено, что ранее он участвовал в боевых действиях против Сил обороны на юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь как участник частной военной компании "Вагнер"", - отмечают в СБУ.

Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции.

"Служба безопасности предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины. Каждый захватчик, пересекающий границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, 20 июля Министерство обороны Беларуси объявило об организации совместных учений белорусских спецназовцев с боевиками ЧВК "Вагнер". Соответствующие мероприятия решили провести на полигоне, расположенном вблизи границы с Польшей.

Уровень угрозы от "вагнеровцев" для Украины и Польши

Что касается оценки угрозы от "вагнеровцев", то президент Польши Анджей Дуда ранее называл присутствие Пригожина и боевиков в Беларуси очень серьезной и тревожной проблемой" , требующей жесткого ответа НАТО.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание на то, что контингент "вагнеровцев" в Беларуси будет не очень велик . Многих членов ЧВК ликвидировали украинские военные.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины. Пока нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, необходимое для проведения серьезного наступления.

"Вагнеровцы" в Беларуси: как Лукашенко пригрозил Польше

23 июля Александр Лукашенко заявил, что находящиеся в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" после попытки мятежа в РФ , "напрягают" его и хотят на "экскурсию в Варшаву и Жешув".

"Нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просят на мероприятие: "Позвольте нам!" Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" , - сказал он.

Несколько дней спустя украинский Центр национального сопротивления сообщил, что в район Сувальского коридора прибыли 100 "вагнеровцев" для организаций провокаций на границе Беларуси с Польшей и Литвой. По данным Центра, под видом белорусских служащих боевики планируют сопровождать беженцев в попытках пересечь границу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также сказал о наличии такой информации , назвав это "шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию".

1 августа два белорусских вертолета, которые проводили обучение вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши. Пересечение границы происходило в районе Беловежи на очень низкой высоте, что затрудняло обнаружение радарными системами.