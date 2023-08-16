В Финляндии создадут самый большой в Европе стратегический запас на случай ядерных чрезвычайных ситуаций

Финляндия создаст крупнейший в ЕС стратегический резерв запасов, где будут храниться различные материалы на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с химическими, биологическими, радиологическими или ядерными (ХБРЯ) угрозами, поскольку вторжение войск РФ в Украину показало возможные риски.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

Для этого Финляндия получила 242 млн. евро финансирования от Комиссии ЕС.

В хранилище хранится защитное и измерительное оборудование, детекторы, быстрые тесты и лекарства и вакцины, поскольку в планах также учитываются пандемии. Список материалов, которые будут накапливаться, включает почти сотню отдельных позиций, и почти на все они подготовлены подробные описания для конкурсных торгов.

"Химические, биологические, радиологические или ядерные угрозы более вероятны из-за текущей глобальной ситуации, и это также мотивирует Европейскую комиссию. Это также связано с вторжением России в Украину", - сказала в интервью Тарья Рантала, руководитель проекта.

Эти общие возможности ЕС предназначены для готовности к авариям, на которые ни одна страна не может полностью отреагировать самостоятельно посредством внутренних ресурсов.

Стратегические резервы, которые будут созданы, являются частью Механизма гражданской защиты ЕС, центром которого является Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации (ERCC) в Брюсселе. ERCC координирует запросы о помощи со всего мира, хотя он придает приоритет государствам-членам ЕС и соседним странам.

Целью проекта является достижение предварительных установок до конца 2023 года по управлению, распределению и использованию общих стратегических резервов ЕС после завершения пилотной фазы, которая ожидается в конце 2026 года.

Хотя подобные запасы также создаются во Франции, Польше и Хорватии, создание в Финляндии является самым большим, охватывая как защитные, так и медицинские материалы в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Идея также заключается в том, чтобы местные власти расширяли свои навыки, а ЕС ожидает, что Финляндия предоставит новаторские знания и опыт, когда она до конца 2023 года разработает инструкции по управлению и развертыванию стратегических резервов блока.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины и Главное управление разведки неоднократно предупреждали о возможной подготовке россиянами провокаций на захваченной Запорожской АЭС.

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