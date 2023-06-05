Якщо будуть звернення. В ГУР також припустили створення гумкоридорів для жителів Бєлгородської області

Україна може розглянути звернення жителів Бєлгородської області РФ про захист, якщо такі будуть. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального марафону.

Відповідаючи на питання про те, чи буде створений гуманітарний коридор для жителів Бєлгородської області, які матимуть бажання їхати в Україну, Юсов сказав:

"Наскільки відомо, зростає підтримка серед місцевого населення і це стосується як людей, які готові зі зброєю в руках боротися проти Путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист у повстанців. І я переконаний, що якщо відповідні звернення будуть надходити до України, то Україна у належному порядку буде їх розглядати".

Нагадаємо, в травні на територію Бєлгородської області РФ зайшли антипутінські бійці легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу". Тоді Андрій Юсов сказав, що вони проводять операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Зранку 1 червня партизанські загони вдруге за десять днів атакували регіон. Зокрема, по Бєлгороду завдали ударів із безпілотників, а з прикордонного Шебекіно місцева влада почала евакуацію цивільних росіян.

3 червня легіон "Свобода Росії" заявив, що погодив із українським командуванням відкриття гуманітарних коридорів для бєлгородців: мовляв, всі жителі регіону, які бажають евакуюватися, можуть попросити про притулок, підійшовши до представників легіону або РДК.

Про готовність України забезпечити гуманітарні коридори говорив і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.