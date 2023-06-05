Если будут обращения. В ГУР также допустили создание гумкоридоров для жителей Белгородской области

Украина может рассмотреть обращения жителей Белгородской области РФ о защите, если таковые будут. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального марафона.

Отвечая на вопрос о том, будет ли создан гуманитарный коридор для жителей Белгородской области, желающих ехать в Украину, Юсов сказал:

"Насколько известно, растет поддержка среди местного населения и это касается как людей, которые готовы с оружием в руках бороться против Путина, так и местных жителей, просящих о защите у повстанцев. И я убежден, что если соответствующие обращения будут поступать в Украину, то Украина в должном порядке будет их рассматривать".

Напомним, в мае на территорию Белгородской области РФ вошли антипутинские бойцы легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса". Тогда Андрей Юсов сказал, что они проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

Утром 1 июня партизанские отряды второй раз за десять дней атаковали регион. В частности, по Белгороду нанесли удары с беспилотников, а с пограничного Шебекино местные власти начали эвакуацию гражданских россиян.

3 июня легион "Свобода России" заявил, что согласовал с украинским командованием открытие гуманитарных коридоров для белгородцев: мол, все жители региона, желающие эвакуироваться, могут попросить об убежище, подойдя к представителям легиона или РДК.

О готовности Украины обеспечить гуманитарные коридоры говорил и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.