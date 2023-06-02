Боятся партизан. РФ перекинула спецназ в Белгородскую область

Российские власти срочно перебросили подразделения спецназовцев в Белгородскую область из-за необходимости бороться с партизанским движением.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне настолько боятся партизан, что срочно прекратили все операции данного элитного подразделения и разместили его в приграничных населенных пунктах Белгородской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это подразделение должно вести противодиверсионную деятельность на российской границе.

Напомним, 22 мая в сети появилась информация о том, что нероссийские военные формирования производят определенные действия в Белгородской области РФ – в регионе раздавались взрывы. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что легион "Свобода России" и РДК проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

Кроме того, 1 июня подразделения "Российского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) снова провели очередную операцию в Белгородской области.