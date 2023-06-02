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Бояться партизан. РФ перекинула спецназ у Бєлгородську область
Російська влада терміново перекинула підрозділи спецпризначенців у Бєлгородську область через необхідність боротися з партизанським рухом.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни настільки бояться партизан, що терміново припинили усі операції даного елітного підрозділу і натомість розмістили його в прикордонних населених пунктах Бєлгородської області", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, цей підрозділ має вести протидиверсійну діяльність на російському прикордонні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 22 травня в мережі з'явилася інформація про те, що неросійські військові формування проводять певні дії в Бєлгородській області РФ – у регіоні лунали вибухи. Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявляв, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.
Крім того, 1 червня підрозділи "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР) знову здійснили чергову операцію в Бєлгородській області.