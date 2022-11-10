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За атаками на УАФ стирчать кремлівські вуха: "чорнуху" про Павелка розганяють з російських сайтів
Хвилі з дискредитації Української асоціації футболу в українському медійному просторі не рідкість. Футбольні експерти та журналісти давно не приховують, що їх джерелом є багаторічне протистояння між нардепом від проросійської ОПЗЖ Григорієм Суркісом та чинним президентом УАФ Андрієм Павелко. Та цього разу, хвиля дискредитації УАФ, особливо вирізняється російським слідом.
Так, публікації негативного характеру про УАФ і Андрія Павелка, написані у стилі "замовної чорнухи" публікують російські сайти. Зокрема "Преступная Россия" або "Слон Ру". На системність їх роботи вказує той факт, що тексти виходять частинами, і скоріш за все, матимуть продовження.
Раніше, ідентичні негативні дописи з різницею у кілька хвилин проти Андрія Павелка з’являлися у телеграм-каналах "мільйонниках", а також у каналах, що входять до агентурної мережі фсб.
Такі дописи містили одні й ті самі звинувачення нібито кримінального характеру на адресу керівництва УАФ. Хоч жодне з них, із плином 3-4 років (від появи у медійному просторі), так і не знайшли свого офіційного підтвердження збоку НАБУ, наприклад, або ж суду.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Перш ніж на УАФ розпочалися атаки різного характеру, Андрій Павелко вимагав від УЄФА не допустити рф до жеребкування відбору на ЄВРО 2024. І ця вимога була задоволена.
Згодом УАФ вимагала від збірної Боснії і Герцеговини відмовитися від поєдинку зі збірною росії. І матч був скасований.
Пізніше Андрій Павелко, будучи членом Виконкому УЄФА, анонсував звернення до УЄФА та ФІФА із вимогою виключити російський футбольний союз з цих міжнародних футбольних організацій.
До обрання Павелка членом Виконкому УЄФА, представником України в цій організації був згаданий представник забороненої ОПЗЖ Григорій Суркіс. Його позиція щодо рф кардинально відрізнялася. Суркіса, наприклад, підозрювали у лобіюванні інтересів кремля, особливо, коли росію хотіли позбавити права проведення чемпіонату світу. Й пізніше ці підозри отримали підтвердження у вигляді публічно оголошеної, у присутності путіна, Суркісу подяки - "за неоціненну допомогу" рф в отриманні права проведення ЧС-2018.