За атаками на УАФ стирчать кремлівські вуха: "чорнуху" про Павелка розганяють з російських сайтів

Хвилі з дискредитації Української асоціації футболу в українському медійному просторі не рідкість. Футбольні експерти та журналісти давно не приховують, що їх джерелом є багаторічне протистояння між нардепом від проросійської ОПЗЖ Григорієм Суркісом та чинним президентом УАФ Андрієм Павелко. Та цього разу, хвиля дискредитації УАФ, особливо вирізняється російським слідом.

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Так, публікації негативного характеру про УАФ і Андрія Павелка, написані у стилі "замовної чорнухи" публікують російські сайти. Зокрема "Преступная Россия" або "Слон Ру". На системність їх роботи вказує той факт, що тексти виходять частинами, і скоріш за все, матимуть продовження.

Раніше, ідентичні негативні дописи з різницею у кілька хвилин проти Андрія Павелка з’являлися у телеграм-каналах "мільйонниках", а також у каналах, що входять до агентурної мережі фсб.

Такі дописи містили одні й ті самі звинувачення нібито кримінального характеру на адресу керівництва УАФ. Хоч жодне з них, із плином 3-4 років (від появи у медійному просторі), так і не знайшли свого офіційного підтвердження збоку НАБУ, наприклад, або ж суду.

Перш ніж на УАФ розпочалися атаки різного характеру, Андрій Павелко вимагав від УЄФА не допустити рф до жеребкування відбору на ЄВРО 2024. І ця вимога була задоволена.

Згодом УАФ вимагала від збірної Боснії і Герцеговини відмовитися від поєдинку зі збірною росії. І матч був скасований.

Пізніше Андрій Павелко, будучи членом Виконкому УЄФА, анонсував звернення до УЄФА та ФІФА із вимогою виключити російський футбольний союз з цих міжнародних футбольних організацій.

До обрання Павелка членом Виконкому УЄФА, представником України в цій організації був згаданий представник забороненої ОПЗЖ Григорій Суркіс. Його позиція щодо рф кардинально відрізнялася. Суркіса, наприклад, підозрювали у лобіюванні інтересів кремля, особливо, коли росію хотіли позбавити права проведення чемпіонату світу. Й пізніше ці підозри отримали підтвердження у вигляді публічно оголошеної, у присутності путіна, Суркісу подяки - "за неоціненну допомогу" рф в отриманні права проведення ЧС-2018.