За атаками на УАФ торчат кремлевские уши: "чернуху" о Павелко разгоняют с российских сайтов

Волны по дискредитации Украинской ассоциации футбола в украинском медийном пространстве не редкость. Футбольные эксперты и журналисты давно не скрывают, что их источником является многолетнее противостояние между нардепом от пророссийской ОПЗЖ Григорием Суркисом и действующим президентом УАФ Андреем Павелко. Но на этот раз волна дискредитации УАФ особенно отличается российским следом.

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Так, публикации негативного характера об УАФ и Андрее Павелко, написанные в стиле "заказной чернухи" публикуют российские сайты. В частности, "Преступная Россия" или "Слон Ру". На системность их работы указывает тот факт, что тексты выходят частями, и, скорее всего, будут продолжения.

Ранее идентичные негативные сообщения с разницей в несколько минут против Андрея Павелко появлялись в телеграмм-каналах "миллионниках", а также в каналах, входящих в агентурную сеть фсб.

Такие сообщения содержали одни и те же обвинения якобы криминального характера в адрес руководства УАФ. Хотя ни одно из них, с течением 3-4 лет (от появления в медийном пространстве), так и не нашли своего официального подтверждения со стороны НАБУ, например, или суда.

Прежде чем на УАФ начались атаки разного характера, Андрей Павелко требовал от УЕФА не допустить РФ до жеребьевки отбора на ЕВРО 2024. И это требование было удовлетворено.

Впоследствии УАФ потребовала от сборной Боснии и Герцеговины отказаться от поединка со сборной России. И матч был упразднен.

Позже Андрей Павелко, являясь членом Исполкома УЕФА, анонсировал обращение к УЕФА и ФИФА с требованием исключить российский футбольный союз из этих международных футбольных организаций.

До избрания Павелко членом Исполкома УЕФА, представителем Украины в этой организации был упомянут представитель запрещенной ОПЗЖ Григорий Суркис. Его позиция по отношению к России кардинально отличалась. Суркиса, например, подозревали в лоббировании интересов кремля, особенно когда Россию хотели лишить права проведения чемпионата мира. И позже эти подозрения получили подтверждение в виде публично объявленной в присутствии путина Суркису благодарности - "за неоценимую помощь" РФ в получении права проведения ЧМ-2018.