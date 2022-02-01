Каторга и анонимность. Почему в Киеве плохо жить?

Городская среда влияет на ваше настроение, даже, если вы пытаетесь абстрагироваться от окружающего мира

Над вопросом предназначения города размышляют урбанисты и философы, пытаясь сформулировать единый верный ответ. Я попробую прийти к выводам, оперируя личным опытом девелоперской деятельности и своего мироощущения.

Существует несколько моделей взаимодействия человека с городом. Деструктивная заключается в получении жизни преимущественно негативных эмоций. Конструктивная — в позитивном ощущении себя и своего окружения. Городская среда влияет на ваше настроение, даже, если вы пытаетесь абстрагироваться от окружающего мира.

Представляем себе ситуацию. Вы купили квартиру в высотном доме, расположенном в 30-40 минутах от метро. Территория вокруг дома окружена запаркованными автомобилями, бетонными и металлическими конструкциями, по замыслу автора являющиеся детскими площадками, лавочками и торговыми точками. В пешей доступности к вашему дому находятся: один супермаркет, несколько безымянных салонов красоты, плеяда ломбардов, “наливаек” и подобных атрибутов “районной жизни”. Возможно есть школа и детский сад, в которые стоят очереди из желающих учиться.

Вокруг серость, большинство своих соседей вы не знаете, а до ближайшего парка или полноценного спортивного комплекса необходимо ехать в авто или на маршрутке. Ничто не способствует вашей счастливой жизни. Сам факт наличия квартиры важен, но квартира — это лишь часть полноценной жизни. Пускай в ней большие окна (для комфортной инсоляции), высокие потолки (которые не давят на голову) и удобная планировка.

Квартира находится в многоквартирном доме, который находится на местности, местность — в районе, а район — в городе. Это вложенная структура, от гармоничности и слаженности которой зависит качество жизни человека. Представьте, что вы вышли из своей квартиры с красивыми интерьером, а на лестничной клетке соседи сложили свои пакеты с мусором. Чтобы попасть в лифт, требуется подождать, ведь их в доме два, а квартир двести. Выйдя из дома на улицу, вы попадаете в квест, целью которого являются: перешагивания через отвалы из снега и грязи, маневры между припаркованными авто, прыжки через ямы-лужи, сопротивление угнетающей серости домов и конструкций.

Чтобы добраться в метро, вам приходится ехать в маршрутке или в быстром темпе пройти маршрут, состоящий из разломанного асфальта, который занял собой бывшую территорию деревьев и травы. Вместе с вами к метро идут такие же перманентно подавленные или озлобленные люди. Ведь их окружает та же серая обыденность, что и вас. Простыми словами — вы житель гетто, не имеющий устоявшихся доверительных отношений с такими же людьми.

Разве вы станете продуктивным или счастливым в таких условиях? Нет. Все создано для того, чтобы вы испытывали дискомфорт. Может не со злым умыслом, а от нежелания сделать окружающий мир и человека в этом мире счастливее.

В городе собираются представители разных слоев общества, поэтому в идеале отношения между ними стабилизируются не на принципе схожести, а на принципе взаимодополнения и доверии друг к другу. Доверие возникает в комфортной среде, где не требуется совершать усилия, чтобы проделать путь от дома к офису, и наоборот. Речь идет и о проектировании городов на макроуровне. Мы, увы, до сих пор живем в советской парадигме разделения города на “производственные” (теперь офисные) и “спальные” районы. Из этого и проистекает геттоизация с ее умножением однотипных многоквартирных домов. Киев — центростремительный город, в котором есть территория офисов (Печерск, Дворец спорта, Олимпийская и так далее) и множество спальных районов, в которых концентрируется внерабочая жизнь человека.

Если ваше место работы находится далеко от места жизни, вы испытываете ежедневный стресс в заторах и в процессе ходьбы к станциям общественного транспорта. То есть, живете по деструктивному сценарию. Искусственное отделение работы от жилья порождает конфликт в душевной жизни человека. Усиливается представление того, что работа — это каторга, на которую требуется ежедневно перемещаться сквозь депрессивное пространство.

В конструктивном сценарии существует несколько фундаментальных истин, требующих соблюдения. Во-первых, это распределение офисных пространств по всему городу. В случае Киева — это совершенно точно Березняки, Осокорки, Виноградарь, Дарница, Троещина, Голосеево. То есть, офисные центры нужны в местах, где проживает большое количество людей. Это позволит им тратить меньше времени на логистику, снизит нагрузку на главные транспортные артерии (все мосты, Крещатик, бульвар Дружбы народов, проспект Победы). И изменит их отношение к работе, как каторге. Освободившееся время они потратят на семью и саморазвитие, а значит — станут счастливее и продуктивнее.

Во-вторых, это минимизация трансакционных издержек, то есть, увеличение доверия между людьми. Для этого требуется стимулировать добрососедские отношения между жителями одного дома. Утрированно. Если у вашего соседа есть идея, а у вас есть деньги, то вместе вы можете создать успешный бизнес. Но вам следует познакомиться друг с другом и добиться взаимного доверия. К счастью, есть мессенджеры, в которых создают домовые чаты для обсуждения общих задач и проблем жителей. Следующий шаг — создание соседских комьюнити. В идеале в каждом доме должно быть свое пространство дружбы — место, в котором жители собираются, чтобы пить кофе и пиво, играть в приставку или настольный теннис, обсуждать общие вопросы. Короче – проводить время.

В обычном многоквартирном доме большинство контактов между их жителями вторичные. Им присуща анонимность, поверхностность, мимолетность и нацеленность только на пользу. Чтобы защитить личность от вмешательства незнакомцев, люди воспитывают в себе скрытность, равнодушие и безразличие.

Стресс из-за городской суеты не дает развить в человеке уникальность, эффективность, изобретательность, поскольку вызывает деперсонализацию. Из-за нее падает рождаемость, снижается продуктивность труда и желание сделать окружающий мир комфортнее и эстетически привлекательнее, поскольку нет смысла производить других людей, новые идеи и бизнес, которые будут точно так же страдать, либо окажутся ненужными.

Какие города считаются лучшими для жизни? Я опираюсь на данные ежегодного исследования Mercer’s «Quality of living survey». Топ-10 городов: Вена, Цюрих, Ванкувер, Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева, Базель. В этом списке нет ни одного азиатского мегаполиса (вроде Пекина или Москвы), на которые, как мне кажется, хочет быть похож Киев.