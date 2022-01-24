Во Львове суд постановил снести незаконную многоэтажку, в которой уже распродали все квартиры

Кассационный административный суд Верховного суда разрешил снести 6-этажный дом во Львове, который построили незаконно. При этом квартиры в многоэтажке уже распродали, а покупатели успели оформить право собственности, сообщает издание Zaxid.net.

Как выяснилось, застройщик — компания "Наше ідеальне місто" — арендовала у местных властей земельный участок, на котором был расположен старый дом. На этом месте застройщик возвел новостройку, не получив при этом необходимых разрешений.

Во время строительства Департамент по государственному архитектурно-строительному контролю (ГАСК) два раза штрафовал компанию: первый раз на 652 тысячи гривен, второй — на 92 тысячи гривен.

Кроме того, ГАСК обратился в суд с требованием снести незаконную новостройку, выиграв дело в 2019 году. Компании удалось обжаловать решение суда, но ГАСК подал повторный иск. В результате суд снова постановил снести незаконный многоэтажный дом, построенный компанией "Наше ідеальне місто".

По данным сайта по поиску квартир "ЛУН", в настоящее время процесс введения этого дома в эксплуатацию заморожен.

В доме есть 16 квартир, каждую из которых хотели продать по цене 20 тысяч гривен за квадратный метр. На некоторые квартиры собственники уже успели оформить право собственности.