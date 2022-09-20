Шахрайці, що ошукала інвесторів ЖК під Одесою на 23 мільйона гривень, дали 11 років тюрми

Іллічівський міський суд Одеської області засудив засновницю та двох співробітників підприємства з продажу нерухомості за фактом шахрайства з коштами вкладників на понад 23 мільйони гривень.

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Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, аферистці призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а її спільникам – 7 та 6 років ув’язнення також з конфіскацією. Їм інкримінували частину 4 статті 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

В суді було доведено, що у 2013 році жінка з метою збагачення заснувала компанію з будівництва житлових і нежитлових будівель та розробила схему із заволодіння коштами інвесторів під приводом продажу їм майнових прав на квартири у новобудовах.

Залучивши свого чоловіка та брата до злочинної схеми, вона орендувала на рік земельну ділянку в селі Молодіжне тодішнього Овідіопольського району та розпочала рекламну кампанію в ЗМІ щодо будівництва триповерхового двосекційного 52-квартирного житлового будинку з мансардним поверхом та продажу квартир за низькими цінами.

Для надання афері вигляду законності перед майбутніми покупцями шахраї підготували відповідні документи, що нібито надають право на будівельні роботи, та збудували на ділянці два поверхи з метою імітування успішного будівництва.

Засуджені показували новим клієнтам початковий етап робіт, запевняючи, що будівництво ведеться швидкими темпами та необхідно встигнути придбати майбутнє житло за дуже привабливою пропозицією. Так, спільники обіцяли надати вигідні умови розстрочки на придбані квартири, що після будівництва будуть обладнані 2-контурним котлом.

Крім того, зловмисники показували потерпілим суміжні незабудовані ділянки, що насправді їм не належали, та переконували громадян придбати квартири в майбутній забудові.

Загалом від шахрайських дій постраждало 94 громадянина, яким спричинено збитки на понад 23 мільйона гривень. Цивільні позови усіх потерпілих судом також задоволені.

Нагадаємо також, що інший скандальний довгобуд - дерев'яний ЖК "Срібний гай", що розташовувався на території села Лиманка поряд з кордоном Одеси, виявився незаконним та мав би бути знесений ще декілька років тому, у січні цього року врешті згорів ущент. Повідомлялося, що засновниця одеської фірми-забудовниці "ЕкоЙолка" Наталія Гарчу ошукала свого часу інвесторів, що вклалися в "екологічний" ЖК, на понад 15 мільйонів гривень.