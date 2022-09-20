Мошеннице, обманувшей инвесторов ЖК под Одессой на 23 миллиона гривен, дали 11 лет тюрьмы

Ильичевский городской суд Одесской области осудил учредительницу и двух сотрудников предприятия по продаже недвижимости по факту мошенничества со средствами вкладчиков более чем на 23 миллиона гривен.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает Одесская областная прокуратура, аферистке назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а ее сообщникам – 7 и 6 лет заключения, также с конфискацией. Им инкриминировали часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

В суде было доказано, что в 2013 году женщина с целью обогащения основала компанию по строительству жилых и нежилых зданий и разработала схему по завладению средствами инвесторов под предлогом продажи имущественных прав на квартиры в новостройках.

Привлекая своего мужа и брата к преступной схеме, она арендовала на год земельный участок в селе Молодежное тогдашнего Овидиопольского района и начала рекламную кампанию в СМИ строительства трехэтажного двухсекционного 52-квартирного жилого дома с мансардным этажом и продажи квартир по низким ценам.

Для придания афере вида законности перед будущими покупателями мошенники подготовили соответствующие документы, якобы дающие право на строительные работы, и построили на участке два этажа с целью имитирования успешного строительства.

Осужденные показывали новым клиентам начальный этап работ, уверяя, что строительство ведется быстрыми темпами и необходимо успеть приобрести будущее жилье по привлекательному предложению. Так, подельники обещали предоставить выгодные условия рассрочки на приобретенные квартиры, которые после строительства будут оборудованы 2-контурным котлом.

Кроме того, злоумышленники показывали потерпевшим смежные незастроенные участки, которые на самом деле им не принадлежали, и убеждали граждан приобрести квартиры в объектах будущего строительства.

Всего от мошеннических действий пострадали 94 гражданина, которым нанесен ущерб более чем на 23 миллиона гривен. Гражданские иски всех потерпевших судом также удовлетворены.

Напомним также, что другой скандальный долгострой - деревянный ЖК "Серебряная роща", который располагался на территории села Лиманка рядом с границей Одессы, оказался незаконным и должен быть снесен еще несколько лет назад, в январе этого года наконец сгорел дотла. Сообщалось, что основательница одесской фирмы-застройщицы "ЭкоЁлка" Наталья Гарчу обманула в свое время инвесторов, вложившихся в этот "экологический" ЖК, более чем на 15 миллионов гривен.