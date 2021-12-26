Суд арестовал строительство в киевском ЖК "Метрополис"

Голосеевский суд Киева арестовал строительство дома на пересечении улиц Академика Глушкова и Академика Заболотного в ЖК “Метрополис”. Там в августе 2021года с высоты упал и разбился рабочий.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 14 декабря 2021 года.

Речь идет о второй очереди строительства, дом 3, секция 1, на земельном участке по кадастровому номеру: 8000000000:79:392:0038.

Решением суда здесь запрещены строительные работы до обнародования заключения экспертизы безопасности жизнедеятельности и охраны труда и выводов Главного управления Гоструда в Киевской области и устранения выявленных недостатков при расследовании несчастного случая.

12 августа 2021 года на стройплощадке в результате нарушения правил безопасности рабочий упал с высоты и погиб.

Строительство ведется по заказу ЧП «Верона 9». Генеральным подрядчиком является ООО "АРСАН-СТРОЙ".

Погибший работал на подрядную организацию ООО "АГЕНТ БУД". Человек занимался кирпичной кладкой стен и перегородок из газобетонных блоков.

После инцидента осмотрено 33-этажное здание и обнаружено отсутствие ограждение на некоторых этажах. Установить место падения работника не удалось возможным, поскольку очевидцы происшествия отсутствуют. Объект строительства следователь опечатал сигнальной лентой.

Место строительства признано вещественным доказательством.

В деле назначена экспертиза безопасности жизнедеятельности и охраны труда на объекте. Поэтому есть необходимость в аресте строительства с запретом дальнейших строительных работ.

4 ноября 2021 года зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч.2 ст.272 УКУ). Такое преступление карается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком до 8 лет.