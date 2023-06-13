Технологія 3D-друку має потенціал в індивідуальних проєктах - експерт

Після перемоги Україна стане найбільшим будівельним майданчиком у світі, де будуть будуть використовувати різні технології, зокрема, й 3D-принтери. Про це видання Delo.ua розповідає у статті "Надрукувати школу. Чи зможуть 3D-принтери допомогти у відновленні житла та інфраструктури в Україні".

"Це цікава новація. «Ковальська" вивчала її декілька років до великої війни з точки зору виготовлення будівельних сумішей для використання в 3D-принтерах. Ми розробили рецепт сухих будівельних сумішей для них, протестували на одному з доступних будівельних принтерів у Києві, але далі діло не пішло через певні обмеження», - розповідає директорка Інноваційно-технологічного центру групи «Ковальська» Вікторія Співак.

Проблема полягає в тому, що на державному рівні немає ідентифікації технології 3D-друку. Тож потрібно:

сформувати технічні вимоги та норми;

на їх основі розробити умови та стандарти на методи випробувань;



випробувати матеріали та конструкції;



отримані результати передати проектантам, які закладуть у проектні розрахунки фізико-механічні характеристики 3D-виробів.



Також, за словами Співак, виникає питання економічної доцільності використання 3D-друку порівняно з традиційним методом будівництва. Можливо, такий друк доречний при зведенні споруд у тих місцях, де невигідно розгортати капітальне будівництво через логістику чи відсутність фахівців на місці.

"Проте, якщо говорити про капітальну забудову в місті, то для житлової забудови вигідніше сфокусуватися на монолітно-каркасних типах споруд, а для промислових об’єктів – на збірних конструкціях із залізобетонних виробів. Перший забезпечить надійність споруд відбудови, останній – швидкість відбудові", - пояснює експертка.

Разом з тим технологія має великий потенціал в індивідуальних проєктах, говорить Співак. Тобто, є проєктант чи архітектор, який реалізує "авторський проєкт", проводить розрахунки, бере на себе відповідальність і будує споруду: наприклад, пішохідний або велосипедний міст. Також можна виготовляти малі архітектурні форми – лави, скульптури, альтанки, квітники тощо.

Раніше повідомлялося, що В Британії створено біопринтер з Lego, який "друкує" шкіру.

Більше про проблеми, тренди та перспективи використання 3D-принтерів під час війни, читайте в статті Delo.ua "Надрукувати школу. Чи зможуть 3D-принтери допомогти у відновленні житла та інфраструктури в Україні".