Nestlé почала будівництво вермішельної фабрики на Волині (ФОТО)

Швейцарський виробник харчових продуктів Nestlé розпочав будівництво нового виробничого майданчика в Україні, про який було заявлено в грудні. Як ідеться у повідомленні компанії, у виробництво вермішелі швидкого приготування в селі Смолигів Торчинської громади Волинської області буде інвестовано 40 мільйонів швейцарських франків.

Нову фабрику буде зведено поруч з дистрибуційним центром Nestlé, який працює тут вже понад 10 років. Виробництво продукції планується розпочати у першому кварталі 2024 року.

Разом з фабрикою у Торчині виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів. У хабі буде працевлаштовано 1500 людей на виробництві, яке забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та на інші європейські ринки.

"Вже через кілька місяців після оголошення інвестицій у нове виробництво ми зробили значні кроки та досягли значного прогресу у будівництві та проєктуванні виробничих ліній. Нові потужності будуть оснащені найсучаснішими технологіями виробництва та дозволять задовольнити високий внутрішній попит на продукти харчування, зокрема на вермішель швидкого приготування та приправи", - зазначив гендиректор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі.

Разом з виконавчим віцепрезидентом та керівником Nestlé в Зоні Європи Марко Сеттембрі він підписав сертифікат, що засвідчує початок будівництва об'єкту. Зазначається, що з самого початку на новому виробництві вже працюватиме близько 300 людей, що забезпечить подальший розвиток місцевої громади.

"Україна залишиться єдиним європейським центром виробництва вермішелі швидкого приготування для Nestlé, і виробничий хаб на Волині безумовно відіграватиме величезну роль для експорту до європейських країн цього сегменту, що швидко зростає", - вказав Дзанеллі.

Фото: пресслужба Nestlé

Nestlé є однією з найбільших у світі компаній з виробництва продуктів харчування, напоїв, продуктів для домашніх тварин. Вона представлена у 186 країнах та має 270 тисяч співробітників

Компанія працює в Україні з 1994 року, коли почала просувати такі бренди як Nescafé, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat. У 1998 році Nestlé придбала контрольний пакет акцій львівської кондитерської фабрики "Світоч", а в 2018 році сконцентрувала всі 100% акцій підприємства.

У 2003 році Nestlé придбала підприємства "Волиньхолдінг" (ТМ "Торчин"), в 2010 році - компанію "Техноком" - виробника продуктів, зокрема вермішелі, швидкого приготування під ТМ "Мівіна".

На сьогодні бізнес Nestlé в Україні представлено такими напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин.