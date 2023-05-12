Nestlé начала строительство вермишельной фабрики на Волыни (ФОТО)

Швейцарский производитель пищевых продуктов Nestlé начал строительство новой производственной площадки в Украине, о которой было заявлено в декабре. Как говорится в сообщении компании, в производство вермишели быстрого приготовления в селе Смолигов Торчинской общины Волынской области будет инвестировано 40 миллионов швейцарских франков.

Новая фабрика будет построена рядом с дистрибуционным центром Nestlé, который работает здесь уже более 10 лет. Производство продукции предполагается начать в первом квартале 2024 года.

Вместе с фабрикой в Торчине производственная сеть на Волыни станет европейским региональным хабом компании для категории кулинарных продуктов. В хабе будет трудоустроено 1500 человек на производстве, которое будет обеспечивать поставки продукции на рынок Украины и другие европейские рынки.

"Уже через несколько месяцев после объявления инвестиций в новое производство мы сделали значительные шаги и добились значительного прогресса в строительстве и проектировании производственных линий. Новые мощности будут оснащены современными технологиями производства и позволят удовлетворить высокий внутренний спрос на продукты питания, в частности на вермишель быстрого приготовления и приправы", - отметил гендиректор Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе Алессандро Дзанелли.

Вместе с исполнительным вице-президентом и руководителем Nestlé в Зоне Европы Марко Сеттембри он подписал сертификат, удостоверяющий начало строительства объекта. Отмечается, что самого начала на новом производстве уже будет работать около 300 человек, что обеспечит дальнейшее развитие местной общины.

"Украина останется единственным европейским центром производства вермишели быстрого приготовления для Nestlé, и производственный хаб на Волыни безусловно будет играть огромную роль для экспорта в европейские страны этого быстрорастущего сегмента", - указал Дзанелли.

Фото: пресс-служба Nestlé

Nestlé является одной из крупнейших в мире компаний по производству продовольствия, напитков, продуктов для домашних животных. Она представлена в 186 странах и имеет 270 тысяч сотрудников

Компания работает в Украине с 1994 года, когда начала продвигать такие бренды, как Nescafé, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat. В 1998 году Nestlé приобрела контрольный пакет акций львовской кондитерской фабрики "Свиточ", а в 2018 году сконцентрировала все 100% акций предприятия.

В 2003 году Nestlé купила предприятие "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин"), в 2010 году – компанию "Техноком" – производителя продуктов, в частности вермишели, быстрого приготовления под ТМ "Мивина".

На сегодняшний день бизнес Nestlé в Украине представлен такими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы, продукты быстрого приготовления), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных.