Основатель "Мивины" строит компанию по производству электромобилей

Вьетнамский миллиардер Фам Нят Вионг, в свое время обогатившийся в Украине на производстве лапши быстрого приготовления "Мивина", вкладывает средства в производство электромобилей для выхода на биржу в США. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Богатейший человек Вьетнама Фам Нят Вионг и Vingroup JSC внесут дополнительные 2,5 миллиарда долларов в подразделение компании Vingroup по производству электромобилей VinFast.

В 2025 году компания VinFast планирует построить завод по производству электромобилей в американском штате Северная Каролина, а сейчас начинает экспорт автомобилей в США, Канаду и Европу.

Компания, которую называют будущим конкурентом Tesla, рассматривает возможность выхода на биржу в США во втором квартале года.

Для ускорения развития компании Вионг и Vingroup решили сами влить в нее $2,5 млрд в виде дополнительного капитала и кредитов, из них $1 млрд – собственные деньги миллиардера.

Отметим, что в 2022 году вьетнамская компания продала 7400 электромобилей, а ее годовая производственная мощность составляет 250 000 автомобилей.

Напомним, 25 апреля компания Tesla установила цену самой дешевой версии внедорожника Model Y на уровне 46 990 долларов. Это на 759 долларов меньше, чем средняя сумма, уплаченная за автомобиль или грузовик в США.

Перед тем Tesla повысила в США цены на электромобили Model S и X премиум-класса, хотя они все еще на 20% ниже, чем в начале года после резкого снижения стоимости.