Засновник “Мівіни” будує компанію з виробництва електромобілів

В‘єтнамський мільярдер Фам Нят Вионг, який в свій час збагатився в Україні на виробництві локшини швидкого приготування “Мівіна”, вкладає кошти у виробництво електромобілів для виходу на біржу в США. Про це повідомило видання Bloomberg.

Найбагатша людина В'єтнаму Фам Нят Вионг і Vingroup JSC внесуть додаткові 2,5 мільярда доларів у підрозділ компанії Vingroup з виробництва електромобілів VinFast.

В 2025 році компанія VinFast планує побудувати завод з виробництва електромобілів в американському штаті Північна Кароліна, а зараз починає експорт автомобілів до США, Канади і Європи.

Компанію, яку називають майбутнім конкурентом Tesla, розглядає можливість виходу на біржу в США в другому кварталі року.

Для пришвидшення розвитку компанії Вионг і Vingroup вирішили самі влити у неї $2,5 млрд у вигляді додаткового капіталу і кредитів, з них $1 млрд - власні гроші мільярдера.

Зазначимо, в 2022 році в’єтнамська компанія продала 7400 електромобілів, а його річна виробнича потужність становить 250 000 автомобілів.

Нагадаємо, 25 квітня компанія Tesla встановила ціну за найдешевшу версію позашляховика Model Y на рівні 46 990 доларів. Це на 759 доларів менше, ніж середня сума, сплачена за автомобіль або вантажівку в США.

Перед тим Tesla підвищила в США ціни електромобілі Model S і X преміум-класу, хоча вони все ще на 20% нижчі, ніж на початку року після різкого зниження вартості.