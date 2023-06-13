Технология 3D-печати имеет потенциал в индивидуальных проектах – эксперт

После победы Украина станет самой большой строительной площадкой в мире, где будут использовать различные технологии, в том числе и 3D-принтеры. Об этом издание Delo.ua рассказывает в статье "Напечатать школу. Смогут ли 3D-принтеры помочь в восстановлении жилья и инфраструктуры в Украине".

"Это интересная новация. "Ковальская" изучала ее несколько лет до большой войны с точки зрения изготовления строительных смесей для использования в 3D-принтерах. Мы разработали рецепт сухих строительных смесей для них, протестировали на одном из доступных строительных принтеров в Киеве, но дальше дело не пошло из-за определенных ограничений", - рассказывает директор Инновационно-технологического центра группы "Ковальская" Виктория Спивак.

Проблема в том, что на государственном уровне нет идентификации технологии 3D-печати. Так что нужно:

сформировать технические требования и нормы;

на их основе разработать условия и стандарты на методы испытаний;



испытать материалы и конструкции;



полученные результаты передать проектантам, которые заложат в проектные расчеты физико-механические характеристики 3D изделий.



Также, по словам Спивак, возникает вопрос экономической целесообразности использования 3D-печати по сравнению с традиционным методом строительства. Возможно, такая печать уместна при возведении сооружений в тех местах, где невыгодно развертывать капитальное строительство из-за логистики или отсутствия специалистов на месте.

"Однако, если говорить о капитальной застройке в городе, то для жилой застройки выгоднее сфокусироваться на монолитно-каркасных типах сооружений, а для промышленных объектов – на сборных конструкциях из железобетонных изделий. Первый обеспечит надежность сооружений, последний – скорость отстройки", – объясняет экспертка.

Вместе с тем, технология имеет большой потенциал в индивидуальных проектах, говорит Спивак. То есть есть проектант или архитектор, который реализует "авторский проект", проводит расчеты, берет на себя ответственность и строит сооружение: например, пешеходный или велосипедный мост. Также можно производить малые архитектурные формы – скамьи, скульптуры, беседки, цветники и т.д.

Ранее сообщалось, что в Британии создан биопринтер из Lego, который "печатает" кожу.

Больше о проблемах, трендах и перспективах использования 3D-принтеров во время войны , читайте в статье Delo.ua " Напечатать школу. Смогут ли 3D-принтеры помочь в восстановлении жилья и инфраструктуры в Украине".