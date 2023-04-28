В Британії створено біопринтер з Lego, який "друкує" шкіру (ВІДЕО)

Вчені в Великій Британії винайшли біопрінтер, який побудовано за допомогою конструктора Lego. За його допомогою можна виробляти людську шкіру.

Про це повідомляє The Conversation.

"Поява 3D-біодруку надала потенційне вирішення проблеми з отриманням зразків тканин. Ця технологія передбачає завантаження "біочорнила", що містить живі клітини, у картридж. Той, у свою чергу, завантажується в біопринтер. Після програмування біопринтер друкує наповнені клітинами біочорнила, формуючи 3D-структури, які мають на меті відтворити складну будову біологічної тканини. Біопринтери дозволяють вченим вирощувати клітини в тривимірному просторі. І це краще відтворює складну архітектуру людської біології", - йдеться в матеріалі.

Відео: Cardiff University

Проблема полягає в тому, що ця апаратура коштує дорого - десятки, а то й сотні тисяч фунтів стерлінгів. Саме це змусило вчених створити власний доступний 3D-біопринтер за допомогою Lego, оскільки цей конструктор виготовляється з дуже високою точністю зі стандартизованих деталей.

Вчені працювали в лабораторії в Кардіффі, використовуючи стандартні цеглинки Lego, їхній механічний підбренд Lego Mindstorms та лабораторний насос. Таким чином, біопринтер коштував всього 500 фунтів стерлінгів.

Наразі біопринтер використовується для створення шарів клітин шкіри, працюючи над створенням повномасштабної моделі шкіри. Його також можна модифікувати, використовуючи різні типи насадок для друку різних типів клітин, створюючи зразки тканин різної складності.

Нагадаємо, в 2022 році японські вчені представили роботизований палець, покритий живою шкірою, що може зробити створення людиноподібних роботів у майбутньому на крок ближче. Щоб створити таке покриття, професор Сьодзі Такеучі з Токійського університету з колегами протягом трьох днів тримали пластиковий палець у циліндрі, наповненому розчином колагену та дермальних фібробластів людини – двох основних компонентів, з яких складаються сполучні тканини шкіри.