В Британии создан биопринтер из Lego, который "печатает" кожу (ВИДЕО)

Ученые в Великобритании изобрели биопринтер, построенный с помощью конструктора Lego. С его помощью можно вырабатывать человеческую кожу.

Об этом сообщает The Conversation.

"Появление 3D-биопечати предоставило потенциальное решение проблемы с получением образцов тканей. Эта технология предполагает загрузку "биочернил", содержащих живые клетки, в картридж. Тот, в свою очередь, загружается в биопринтер. После программирования биопринтер печатает наполненные клетками биочернила, формируя 3D -структуры, преследующие цель воспроизвести сложное строение биологической ткани. Биопринтеры позволяют ученым выращивать клетки в трехмерном пространстве. И это лучше воспроизводит сложную архитектуру человеческой биологии", - говорится в материале.

Видео: Cardiff University

Проблема состоит в том, что эта аппаратура стоит дорого – десятки, а то и сотни тысяч фунтов стерлингов. Именно это заставило ученых создать собственный доступный 3D-биопринтер с помощью Lego, поскольку этот конструктор производится с очень высокой точностью из стандартизированных деталей.

Ученые работали в лаборатории Кардиффа, используя стандартные кирпичики Lego, их механический подбренд Lego Mindstorms и лабораторный насос. Таким образом, биопринтер стоил всего 500 фунтов стерлингов.

Биопринтер используется для создания слоев клеток кожи, работая над созданием полномасштабной модели кожи. Его также можно модифицировать, используя разные типы насадок для печати разных типов клеток, создавая образцы тканей разной сложности.

Напомним, в 2022 году японские ученые представили роботизированный палец, покрытый живой кожей, что может сделать создание человекоподобных роботов в будущем на шаг поближе. Чтобы создать такое покрытие, профессор Седзи Такеучи из Токийского университета с коллегами в течение трех дней держали пластиковый палец в цилиндре, наполненном раствором коллагена и дермальных фибробластов человека – двух основных компонентов, состоящих из соединительных тканей кожи.