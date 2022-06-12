В Японии придумали, как "одевать" роботов в человеческую кожу

Японские ученые представили роботизированный палец, покрытый живой кожей, что может сделать создание человекоподобных роботов в будущем на шаг ближе, сообщает New Scientist.

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Чтобы создать такое покрытие, профессор Сёдзи Такеучи из Токийского университета с коллегами в течение трех дней держали пластиковый палец в цилиндре, наполненном раствором коллагена и дермальных фибробластов человека - двух основных компонентов, из которых состоят соединительные ткани кожи.

Те обволокли палец, сформировав слой, похожий на дерму, которая является вторым сверху слоем кожи человека. Затем исследователи аккуратно нанесли на палец клетки кожи человека, называемые кератиноцитами, чтобы воссоздать верхний слой кожи человека, называемый эпидермисом.

В результате наращенная таким образом кожа толщиной 1,5 миллиметра стала растягиваться и сжиматься на суставах пальцев, когда палец сгибался вперед и назад. При этом она морщится, как и обычная человеческая кожа.

Более того, было установлено, что такую кожу можно заживить в случае пореза, если использовать коллагеновую повязку на рану. Однако через некоторое время после создания кожа стала сохнуть, так как в ней не было кровеносных сосудов для подпитки ее влагой.

По словам Такеучи, в будущем можно будет вживить в кожу искусственные кровеносные сосуды, чтобы сохранить ее увлажненной, а также потовые железы и волосяные фолликулы, чтобы сделать ее еще более более реалистичной. В любом случае даже такой вариант гораздо более реалистичен, чем силиконовое покрытие, используемое ныне для некоторых роботов.

"Поскольку роботы все чаще берут на себя роли медсестер, работников по уходу, учителей и других профессий, предполагающих тесный личный контакт, важно сделать их более человечными, чтобы мы чувствовали себя комфортно, взаимодействуя с ними", - отметил создатель искусственной кожи.

Также, по его словам, в можно будет создавать и кожу разных цветов, добавляя меланоциты. Теперь исследователи планируют попробовать покрыть живой кожей какого-нибудь робота, а не только один палец.

"Но поскольку в этой области исследований есть потенциал для построения новых отношений между людьми и роботами, нам необходимо тщательно взвесить риски и преимущества слишком реалистичного подхода", - указал Такеучи.

Напомним также, что во Львове создают первый в Украине банк кожи, которая будет использоваться для пересадок при ожогах. К созданию такого банка готовились еще до войны, но полномасштабное вторжение России ускорило этот процесс.