Японские ученые создали маску из клеток страуса, которая светится при обнаружении коронавируса

Ученые из Киотского университета в Японии разработали защитную маску для лица, изготовленную из страусиных антител. Основная особенность в том, что она светится в ультрафиолетовом свете при наличии на ее поверхности коронавируса. Об этом сообщает издание Dezeen.

Изобретатели заверяют, что цена на такие маски будет невысокой. Известно, что ученые создали съемный фильтр, помещенный в маску, который светится при наличии вируса Covid-19. Но сначала на маску нужно распылить специальную химическую жидкость и посветить ультрафиолетовым лучом.

Ученые уже доказали, что фильтр работает, проведя соответствующий эксперимент.

Руководитель исследовательской группы Киотского университета Ясухиро Цукамото сообщил, что он придумал эту идею после того, как понял, что страусовые птицы очень устойчивы к болезням благодаря их сильной иммунной системе.

"Страусы редко умирают от вирусных заболеваний, незначительных травм и живут шестьдесят лет. Я понял, что секрет долголетия заключается в том, что они устойчивы к инфекционным заболеваниям благодаря своему удивительному иммунитету, поэтому я начал серьезно исследовать страусиные антитела", — рассказал Цукамото.

Ученые планируют в будущем разработать маски, на которых вирус Covid-19 будет светиться под светом телефона. Они уже подали заявку на патент на маску для лица и планируют сделать ее доступной позже в 2022 году.

Тем временем производители вакцины работают над препаратами, которые помогут побороть пандемию коронавируса. В частности, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина против нового штамма коронавируса "Омикрон" будет готова в марте.

Напомним, в Украине первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон" выявили 18 декабря 2021 года. Его обнаружили у женщины, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). 28 декабря 2021 года случаи заболевания этим штаммом зафиксировали в Киеве.